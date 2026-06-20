Ravella opta a 1,4 millones de la UE para ejecutar obras de accesibilidad

El proyecto contempla en su línea uno mejorar en las aceras de la localidad MONICA FERREIRÓS

El Concello de Vilagarcía ha decidido concurrir a una nueva convocatoria europea para poder invertir 1,8 millones de euros en acciones encaminadas a mejorar la movilidad y la accesibilidad en la ciudad. El ejecutivo socialista ha elaborado un plan que incluye actuaciones por la citada cantidad. El 80% (1.442.400 euros) los financiaría la UE, mientras que el 20% que falta (360.000 euros) la administración local.

El proyecto ideado por el gobierno municipal se divide en tres líneas de intervención. La primera de ellas busca adecuar los itinerarios peatonales a las necesidades de los vecinos y del comercio local. Aquí se contemplan intervenciones físicas en aceras para que tengan 1,80 metros de ancho de forma generalizada. En aquellos lugares en los que no sea posible ganar más espacio el mínimo será 1,5 metros.

En la línea dos el objetivo prioritario es mejorar la conectividad entre el centro y los núcleos rurales creando una red de movilidad sostenible que haga que no se dependa tanto del vehículo privado. La idea es promover el transporte compartido y, a mayores, también se busca adoptar medidas informativas y pedagógicas para concienciar sobre el uso de distintos medios de desplazamiento.

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Por último la línea tres propone crear un espacio participativo entre instituciones y ciudadanía para tomar decisiones e implicarse de forma activa en el diseño de infraestructuras seguras. Se usarían herramientas tecnológicas con el objetivo de promover hábitos de movilidad saludables.

En esas mesas participativas la idea es que haya técnicos, asociaciones vecinales y colectivos. Además estarían entidades como Cogami o el Clúster TIC Galicia.

Ahora el Concello deberá esperar a que la Comisión Europea resuelva la convocatoria del programa. Si se aprueba el proyecto las actuaciones que se incluyen en el mismo deberán ejecutarse entre el 1 de marzo de 2027 y el 28 de febrero de 2029.

El ejecutivo socialista confía en que esta nueva acción reciba el visto bueno de las autoridades europeas como ya ocurrió en convocatorias anteriores como las de los fondos Edusi, Next Generation, PSTD, Plan Moves y Edil. Todos esos programas permitieron ejecutar proyectos en la ciudad por un importe de unos 15 millones. La idea es seguir avanzando en ese mismo modelo a medio plazo.