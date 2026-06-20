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Vilagarcía

El PP insiste en que Varela firmó en 2021 que haría el plan de tráfico

Fátima Frieiro
20/06/2026 18:00
Grupo municipal del PP de Vilagarcía en un pleno
Grupo municipal del PP de Vilagarcía en un pleno
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El PP de Vilagarcía acusa a la portavoz del gobierno, Tania García, de carecer de argumentos para explicar los retrasos a la hora de presentar a la Xunta el plan de tráfico para el futuro centro de salud. Los conservadores recuerdan que fue el propio alcalde, Alberto Varela, el que se comprometió en el año 2021 a realizar ese documento. La respuesta de García les sabe a poco a los populares, que dicen que “es la de quien no ha hecho sus deberes y no tiene nada que ofrecer. Con lo fácil que hubiese sido para el alcalde contestar con gestión, anunciando que el estudio ya está ultimado o que lo presentarán públicamente en los próximos días para que, cuando las obras finalicen el año que viene, no haya que empezar a improvisar a última hora con el tráfico de una de las arterias principales de la ciudad”.

La Xunta fija para el primer trimestre de 2027 la apertura del nuevo centro de salud de Vilagarcía

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El PP insiste en que la petición de un plan de tráfico no es nada extraordinario. Señala que “se trata, sencillamente, de una obligación. Ha pasado un lustro de la firma de Alberto Varela y el gobierno no ha puesto ninguna propuesta de soluciones encima de la mesa”.

La formación liderada por Ana Granja pide a Ravella que deje de los “ataques políticos” y se centre en redactar un plan integral que afronte de manera urgente lo que preocupa a los vecinos.

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