Arousa registrará temperaturas superiores a los 30º y el San Xoán será una “noite tropical”

Los expertos recomiendan protegerse del sol en los momentos centrales del día Gonzalo Salgado

La llegada de la temporada estival se vivirá en la comarca de O Salnés con elevadas temperaturas, impropias para una zona en la que el mes de junio no suele registrar valores tan extremos. Así lo reflejan los datos oficiales ofrecidos por Meteogalicia, que hablan de que los termómetros superarán los 30º. Un escenario que también pone sobre la mesa David Domínguez –de Redmeteo–que habla de que “a entrada dunha borrasca fará que haxa algo de brisa nos concellos costeiros o que aliviará a sensación de calor respecto de outros municipios do interior”. Eso sí, todos los indicadores apuntan a que la jornada del martes y la del miércoles –coincidiendo con la celebración del San Xoán– registrarán temperaturas altísimas para la época. “A noite do martes ao mércores será o que se chama unha noite tropical, dado que os termómetros non baixarán dos 20 grados de temperatura”. Una noche que en Galicia se suele vivir en el exterior y que este año se podrá disfrutar con temperaturas muy agradables. De hecho, y según Meteogalicia, para esa jornada se esperan temperaturas máximas de 34 grados. A partir de ahí la situación ya cambiará en las Rías Baixas.

David Domínguez indica que “ata hai uns días as previsións eran outras, de máis calor, pero agora iso xa mudou. Respecto á semana que entra, ata o mércores, será un clima de temperaturas elevadas, xornadas de moita calor e na que incluso se notará esa sensación de abafo”. Eso mudará a partir de la madrugada del jueves con la entrada de una borrasca. “Haberá incluso precipitacións porque vai aumentar o risco de tormentas. Virá o vento do sureste e vai refrescar seguro na zona das Rías Baixas”. Se pasará, así pues, de días perfectos para la playa a jornadas en las que habrá que recuperar una chaqueta del armario. Además lo que se espera es que en las localidades costeras se registren episodios de niebla y con una brisa que hará que la sensación térmica sea de mucho más fresco que el experimentado durante este fin de semana e incluso en jornadas anteriores.

Lo que está claro es que en los últimos años las temperaturas extremas han ido en aumento y estas se prolongan incluso durante varias jornadas. Según los datos extraídos del portal web de Meteogalicia la temperatura media más alta desde que hay registros en el sexto mes del año en la estación meteorológica de Corón (en Vilanova) es de 20,1 grados. Una cifra que desde que arrancó junio se ha superado durante varias jornadas consecutivas. Y lo que queda.

Para buscar en los registros la temperatura más alta de este sexto mes habría que remontarse al 19 de junio de 2003 (hace casi 25 años) con un 37,7 grados en la zona costera de la Ría de Arousa. Unas cifras más propias del interior de Galicia y que, en todo caso, no se alcanzarán según las previsiones a corto plazo.

Sin alerta específica

En todo caso, y a juzgar por los mapas de previsión que se publican en los portales especializados en meteorología, la Ría de Arousa y la comarca de O Salnés incluso se convertirán en un cierto “oasis” respecto a lo previsto para otros puntos de la comunidad y del resto de España. De hecho desde el 112 no hay activada ninguna alerta específica para los próximos días para esta zona de O Salnés y sí para otros puntos de la provincia de Pontevedra, sobre todo hacia el interior de la misma. De hecho se mantienen sin ningún tipo de restricción todas las actividades al aire libre, tanto las culturales como las de carácter deportivo, dado que no se esperan en absoluto registros que rocen los 40 grados como se temía hace unos días

En todo caso, y dado que las temperaturas mayores de 30 grados no son comunes en las localidades salinienses, los expertos recomiendan evitar las horas de máxima exposición al sol (en mediodía) y también el trabajo físico al aire libre en eses momentos puntuales. Además se recomienda proteger a niños y personas mayores, por ser estas más vulnerables a las altas temperaturas y mantener un nivel alto de hidratación.

Alerta roja

Frente a la sensación de más “fresco” en los ayuntamientos de O Salnés la situación no será tan tranquila en dos de los ayuntamientos de la comarca de Ulla-Umia. La Xunta de Galicia ha activado la alerta roja por elevadas temperaturas en Cuntis y Moraña. Así pues en estos dos concellos en concreto sí se suspenden las actividades al aire libre, precisamente porque se esperan temperaturas muy elevadas.

La administración autonómica expone que las altas presiones en Galicia traerán una masa de aire cálida procedente del norte de África que estará sobre la comunidad gallega hasta el miércoles. Será esta la que provoque temperaturas elevadas. En todo caso la buena climatología ha adelantado la temporada estival y de playa en toda la zona arousana. Buena muestra de ello son las playas abarrotadas en localidades como Sanxenxo, O Grove, Vilanova, A Illa o Vilagarcía, así como las terrazas de los establecimientos hosteleros, que están registrando una ocupación excelente para estas alturas del año.

El verano se ha adelantado en climatología este año y el sector espera que esta siga así en julio y agosto.