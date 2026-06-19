Ravella habilita un acceso en A Torre para unir zona de recreo y Casa da Cultura

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, en una rueda de prensa Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar a la empresa César Paz una nueva obra que mejorará los accesos para los vecinos de A Torre. Los usuarios de la Casa da Cultura y de la zona de esparcimiento que está justo detrás del inmueble dispondrán de un acceso que permitirá conectar ambos espacios. La obra tendrá un coste de 33.529 euros y un plazo de ejecución de un mes.

El ejecutivo local señala que, con esta actuación, cumple con otros dos compromisos adquiridos en el transcurso de la ronda de contactos que mantiene de forma periódica con las asociaciones vecinales de barrios y parroquias. En este caso fueron los vecinos de A Torre los que demandaron la adopción de algún tipo de medida para mejorar la accesibilidad peatonal en ese punto en concreto.

La obra les ahorrará a los usuarios de las instalaciones municipales tener que bordear el inmueble par ir de la casa de la cultura al espacio de recreo. De esta forma se le aporta al entorno una mayor comodidad y también seguridad, dado que se podrá descender hasta la zona sin asumir riesgos.

Una vez adjudicados los trabajos desde el Concello –y también desde el colectivo vecinal–se espera que estos puedan estar listos en el menor tiempo posible.