Piden seis años y medio de cárcel a un hombre por vender droga en el entorno del SPAD

Fachada del Spad de Vilagarcía

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el jueves el juicio oral contra un hombre al que la Fiscalía pide seis años y medio de prisión como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos que se juzgan se remontan a septiembre del año 2023 cuando el acusado se encontraba en la calle Gumersindo Nartallo (donde está el Servizo de Prevención e Axuda á Dependencia) y – según el escrito del fiscal– le entregó a otro un envoltorio de plástico de color blanco que contenía cocaína. Lo hizo, dice el escrito, a cambio de 10 euros.

En una inspección al ahora acusado le encontraron en el interior del pantalón un envoltorio de plástico de colores que contenía una sustancia que – tras ser debidamente analizada– resultó ser heroína con un peso neto de 152 miligramos. Al hombre también se le intervino en esa misma operación los referidos 10 euros, al entender que estos procedían de la venta ilícita de estupefacientes.

Por los hechos relatados la Fiscalía considera que el individuo – que carece de antecedentes penales– debe ser condenado a una pena de seis años y medio de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en proximidades de centros de rehabilitación. Además piden su inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo que conlleva la condena, así como una multa económica de 200 euros.

La vista oral se celebrará en las dependencia de la Audiencia a partir de las 10:15 horas de la mañana.