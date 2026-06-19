Malestar en el colegio A Lomba por la supresión de un aula de Infantil para el próximo curso

Imagen del centro en el momento de las obras por los derrumbes Gonzalo Salgado

El colegio público A Lomba contará, en el próximo curso académico que arranca en septiembre, con una aula de infantil menos. Así se lo han confirmado ya a la comunidad educativa del centro escolar, que muestra un rechazo a esta medida adoptada desde la Consellería de Educación al considerar que repercutirá de forma negativa tanto en el alumnado como en las familias.

Según fuentes próximas al centro la idea de Educación es eliminar una de las aulas de cuarto de Educación Infantil. Una, en todo caso, de las que se imparten en el edificio que hay justo al lado del Arealonga. En el Anexo (que depende de la dirección del primero) se mantendría un aula para el alumnado de esa edad.

Con la decisión adoptada el alumnado se ubicará en un único espacio y – según los afectados– afectará notablemente a la metodología individualizada que se recomienda para estos grupos de edad. Además entienden que – habiendo niños que necesitan de una atención especial– se complica esta cuestión si el aula se encuentra masificada.

Temen además que, con el incremento del alumnado en un aula al suprimir la existente, no se pueda llevar a cabo todo lo estipulado en el temario y que no se puedan cumplir con los objetivos legales propios de esta etapa.

La eliminación del aula y el aumento de alumnos en la que queda afectaría –dicen– sobre todo a quienes necesitan de más atención. Según lo trasladado por Educación en el centro no se incrementará el profesorado y las obras que se exigen en el patio deberán consensuarse entre Xunta y Concello.