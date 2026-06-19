La Policía intercepta un coche con la matrícula manipulada cuando estaba mal estacionado

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron en la calle Colón a un vehículo que tenía los números de la placa de matrícula manipulados. Ocurrió en la mañana de este viernes cuando los agentes constataron que un turismo estaba mal estacionado en este punto del centro urbano. En un primer vistazo no detectaron que la matrícula había sido cambiada. Fue al introducirla en el sistema para comprobar los datos cuando vieron que ese número pertenecía a un turismo que, curiosamente, no tenía la ITV pasada.

En ese momento los agentes colocaron el coche patrulla justo detrás del turismo en cuestión y pudieron comprobar que se había modificado un 3 por un 8 con pintura, algo que era perfectamente visible si te fijabas. En ese momento se ordenó que el vehículo pasase a disposición judicial y se trasladó al depósito municipal. Además se investiga tanto al conductor como a su hija (que es la propietaria del vehículo) por un delito de falsificación de documento público.

Según fuentes policiales los dos implicados señalaron a una tercera persona como autor de las modificaciones que se realizaron en la matrícula y que ahora son objeto de investigación.