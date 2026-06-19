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Vilagarcía

La Diputación anuncia una línea de ayudas que beneficiará a cofradías de la Ría de Arousa

Fátima Frieiro
19/06/2026 18:24
Trabajadores del sector en aguas de O Esteiro, en Vilanova de Arousa
Trabajadores del sector en aguas de O Esteiro, en Vilanova de Arousa
| Gonzalo Salgado
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La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar el reparto de ayudas a cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras para que puedan hacer frente a inversiones o al pago de gasto corriente. El presidente de la entidad, Luis López, señala que “esta provincia é mar e son moitos os veciños que viven deste medio natural. Así que demostramos con estas achegas, con feitos e non só con palabras, que estamos onde debemos estar, ao carón dos pescadores e das mariscadoras, dando respostas ás súas demandas”.

Así pues, cofradías como la de San Antonio de Cambados, San Martiño de O Grove, San Xulián de A Illa, San Roque de Portonovo, Santa Rosalía de Sanxenxo, Santiago Apóstolo de Carril y Virxe do Rosario de Vilaxoán recibirán aportaciones de la administración provincial.

En el capítulo de gasto corriente las cuantías oscilan entre los 6.000 y los 15.500 euros y servirán para hacer frente a pagos relacionados con el personal, con la electricidad, el combustible o para la adquisición de semilla.

Además las ayudas podrán solicitarse para hacer inversiones. En este caso las entidades solicitantes recibirán entre 600 y 20.000 euros para la adquisición de vehículos, material informático y de oficina.

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