La Diputación anuncia una línea de ayudas que beneficiará a cofradías de la Ría de Arousa

Trabajadores del sector en aguas de O Esteiro, en Vilanova de Arousa | Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar el reparto de ayudas a cofradías de pescadores y agrupaciones de mariscadoras para que puedan hacer frente a inversiones o al pago de gasto corriente. El presidente de la entidad, Luis López, señala que “esta provincia é mar e son moitos os veciños que viven deste medio natural. Así que demostramos con estas achegas, con feitos e non só con palabras, que estamos onde debemos estar, ao carón dos pescadores e das mariscadoras, dando respostas ás súas demandas”.

Así pues, cofradías como la de San Antonio de Cambados, San Martiño de O Grove, San Xulián de A Illa, San Roque de Portonovo, Santa Rosalía de Sanxenxo, Santiago Apóstolo de Carril y Virxe do Rosario de Vilaxoán recibirán aportaciones de la administración provincial.

En el capítulo de gasto corriente las cuantías oscilan entre los 6.000 y los 15.500 euros y servirán para hacer frente a pagos relacionados con el personal, con la electricidad, el combustible o para la adquisición de semilla.

Además las ayudas podrán solicitarse para hacer inversiones. En este caso las entidades solicitantes recibirán entre 600 y 20.000 euros para la adquisición de vehículos, material informático y de oficina.