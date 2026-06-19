A Escardia se queda el lunes sin su último aparcamiento disuasorio

La propiedad advierte como ‘aviso importante’ que llamará a la grúa Gonzalo Salgado

La cuenta atrás está activada y A Escardia se quedará el lunes sin el último de sus aparcamientos disuasorios. La empresa titular de la parcela que hay justo pegada al centro educativo con el mismo nombre ha renovado el cartel en el que advierte que estará prohibido aparcar en la misma desde el día 22. Señalan que avisarán a la grúa si hay vehículos allí estacionados y que el pago de la multa y de la recuperación del coche del depósito correrá a cargo del titular del mismo.

Hace ya meses que se anunció el fin del convenio entre el Concello de Vilagarcía y el titular de la parcela para que esta fuese usada como parking gratuito. La previsión es construir en ese enclave edificios, por lo que los vehículos no podrán seguir estacionando en ese punto.

Es la segunda bolsa de aparcamiento que pierde este entorno en apenas un año. El anterior era el que está justo enfrente, todavía en construcción de edificios, y que solventaba en buena parte el problema de lugares para dejar al coche que estén próximos a la Estación de Ferrocarril.

Y es que el aumento sustancial de pasajeros que ha experimentado la parada de Vilagarcía desde la puesta en marcha de los abonos de Renfe ha redundado en que sean muchos vecinos de la comarca los que lleguen hasta esta zona en coche para –una vez aparcado– coger el tren. Eso ha hecho que el aparcamiento de la propia estación se haya quedado totalmente pequeño.

La situación se agrava con la pérdida de las plazas en O Ramal y ahora con todas las existentes en A Escardia.

Cierto es que el gobierno local lograba hace unas semanas un acuerdo para habilitar cien plazas de estacionamiento en la parcela que antiguamente ocupaba la sede del Liceo, en Ravella. A mayores el aparcamiento en el barrio de Os Duráns, que conectará con el citado. También se está trabajando para poder habilitar otra bolsa en este mismo punto.

A mayores está también el aparcamiento Xoán XXIII –ahora de gestión pública– con bonificaciones para las personas con coches. Las mismas que habrá en el parking que se activará en el que es todavía el depósito de vehículos, en la avenida Rosalía de Castro.