La Xunta fija para el primer trimestre de 2027 la apertura del nuevo centro de salud de Vilagarcía

Infografía del futuro centro de salud

Las obras del nuevo centro de salud de Vilagarcía estarán terminadas en el primer trimestre del año 2027. Así lo confirmaron responsables de Sanidade en el Parlamento de Galicia después de que el diputado socialista, Julio Torrado, preguntase expresamente por el asunto. La apertura de estas nuevas y modernas instalaciones – en las que la Xunta invierte para su construcción alrededor de 19 millones de euros– no condicionará, a priori, el futuro del consultorio de Vilaxoán. Sobre este asunto preguntó también el diputado vilagarciano apoyado en las cuestiones que figuran en el Plan Funcional.

Torrado ironizó sobre la pertinencia de que los trabajos terminen a escasas semanas de las elecciones municipales del año que viene y recordó que el emplazamiento que finalmente tendrá el centro médico no era del agrado al principio ni de la propia Xunta de Galicia ni tampoco del PP local.

Torrado se muestra preocupado por el hecho de que las instalaciones no cuenten, una vez entren en funcionamiento, con el número de consultas previstas inicialmente. Y es que los socialistas siempre han defendido que el nuevo ambulatorio tiene que ser moderno, pero también contar con el personal suficiente para atender la demanda asistencial existente.

El plan de tráfico

Con la fecha de finalización de la obra sobre la mesa, de lo que todavía no se sabe nada es del plan de tráfico que el gobierno municipal debe remitir a la Xunta para el entorno del nuevo centro médico. El PP de Vilagarcía –capitaneado por Ana Granja– apremian al equipo de Alberto Varela a presentarlo ya.

El documento –que no ha estado exento de polémica política en los últimos años– debe contemplar las previsiones de circulación y los estacionamientos que hay en la zona.

La portavoz de la formación conservadora recuerda que fue en enero de 2022 cuando, en pleno, la portavoz del PSOE, Tania García, “dijo textualmente que existía un estudio de movilidad ya en poder de la Xunta. Sin embargo la realidad demostró que no era cierto y que el Concello se había limitado a presentar un informe técnico básico sobre la situación del tráfico, un documento que la Xunta consideró insuficiente para la magnitud de la nueva infraestructura”.

La propia García señalaba hace dos meses en un pleno que se estaba trabajando en el documento. Sin embargo los conservadores consideran que – dado que se contrató a una empresa para hacer el trabajo en el año 2024– ha pasado más que tiempo suficiente para que este esté listo. “Años de retrasos y falsos anuncios”, zanja el PP.