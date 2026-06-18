La actuación de la Sinfónica de Galicia inaugura este sábado el Festival Clasclás

La orquesta actúa este sábado a las 21 horas en el Auditorio

La cuenta atrás para el inicio del Festival Clasclás ya está activada. El evento musical arranca este sábado a las nueve en el Auditorio con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia que, este año, es el conjunto residente del festival. Será un concierto titulado 'La pasión espiritual' con un coro bajo la dirección de Carlos Mena y con las voces solistas de Jone Martínez, Juan Sancho, Josep-Ramón Olivé y José Coca. Un programa con obras de Joahnn Sebastian Bach.

Será la primera de las citas de un total de ocho días en los que la música tomará diferentes espacios de la capital arousana. El Clasclás tiene este año como lema la palabra "paixón". La directora del festival, Rosina Sobrido, indica que este "hace referencia a la pasión de los compositores cuando escriben, la de los músicos cuando interpretan, la del público que disfruta y la de todo el equipo que trabaja cada día en el Clasclás".

El segundo concierto será el domingo, también a las 21 horas, con Bambú Ensemble. Es una formación con músicos de la cantera de la Jonde y Euyo e interpretará obras de Glière, Shostakovich y Martínez Campos.