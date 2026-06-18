El Pepe Quilé se lleva el premio del jurado y A Plaza de Carril el del público en la Ruta das Tapas
Zona Aberta aplaude la elevada participación tanto de la hostelería como de la clientela en la edición de este año
El bocado de mejillón del Pepe Quilé se ha llevado el primer premio del jurado en el concurso gastronómico de la Ruta das Tapas de Vilagarcía. La propuesta del restaurante también convenció al público, dado que logró el segundo puesto en esa categoría.
Lo cierto es que los galardones han sido cosa de cuatro negocios hosteleros. En el jurado el segundo puesto fue para A Praza de Carril con su bocadito de falso niguiri. Se llevó además el primer puesto del público. El tercero para el jurado recayó este año en el Tantra con su cono de maíz relleno. En cuanto al público el tercero fue para el Japo-Taco de la Ría de A Baldosa.
Vales de compra
La asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta también ha dado a conocer los nombres de los clientes que participaron en el sorteo de 100 vales de compra. Los ganadores han sido Rocío Expósito Estévez, Sandra Castro Duro y Miguel Rodríguez Rodríguez.