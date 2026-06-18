El Intecmar autoriza reabrir 14 polígonos bateeiros tras disminuir el episodio tóxico

Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) acaba de ordenar la reapertura de 14 polígonos bateeiros en la costa gallega tras disminuir los episodios de toxina. La mayoría de ellos son en la Ría de Arousa. En concreto se ha autorizado la extracción en Ribeira B y C, A Pobra H, B, C y D, Cambados A2, E, A1, C Norte y C Sur, así como en O Grove A.

A mayores los análisis han revelado que es posible abrir a la extracción tres zonas de marisqueo, lo que supone un balón de oxígeno para el sector después de semanas delicadas.

Según fuentes de la Consellería do Mar la evolución favorable viene motivada en gran parte por las actuales condiciones meteorológicas, que están facilitando una rápida renovación de las aguas en las rías y acelerando de modo notable el proceso de desintoxicación natural de los propios moluscos.

Según los datos que se manejan, del conjunto de las áreas de producción controladas por la administración autonómica tan solo cinco de las 39 zonas se mantienen cerradas en la actualidad por precaución sanitaria. Esto garantiza el suministro de bivalvos con todas las garantías de calidad y seguridad alimentaria en los mercados.

En todo caso, y pese a estos episodios favorables, los técnicos del Intecmar mantienen las analíticas periódicas para monitorizar la presencia de la microalga en el agua. Ayer mismo hubo muestreos en dos polígonos de la Ría de Arousa, así como en otros más de todo el litoral gallego. En cuanto haya indicios de toxina la administración ordenará nuevamente su cierre.