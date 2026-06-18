El Concello inicia el proceso para renovar el contrato de limpieza de edificios municipales
El ejecutivo local llevará los pliegos del contrato al pleno de la próxima semana
El gobierno local de Vilagarcía lleva al pleno de la próxima semana los pliegos para poder llevar a cabo la renovación de uno de sus contratos más importantes: el de limpieza de edificios municipales e instalaciones dependientes de la administración local. La idea del ejecutivo que preside Alberto Varela es que el nuevo contrato pueda entrar en vigor el 1 de septiembre de este mismo año.
El presupuesto que se maneja para el servicio asciende a 3,8 millones de euros y el contrato tiene una duración de dos años. El gobierno municipal propone su división en tres lotes: el primero sería el relativo a la limpieza de las instalaciones municipales. Incluye un listado de 50 inmuebles que ya figuraban en el contrato anterior y, como novedad ahora, el parking Xoán XXIII. El paquete número 2 sería el de la desinfección de las instalaciones. Este incluye medidas de prevención de la legionela en las instalaciones de agua caliente. Estos trabajos llegarán a todos los edificios con duchas y vestuarios.
El lote 3 es el referente a la recogida de papel generado en las dependencias municipales. El servicio consiste en la dotación de 15 contenedores, recogida periódica en los mismos y la destrucción certificada de la documentación.