El Concello inicia el proceso para renovar el contrato de limpieza de edificios municipales

El parking Xoán XXIII se suma por primera vez a los inmuebles para la limpieza GonzaloSalgado

El gobierno local de Vilagarcía lleva al pleno de la próxima semana los pliegos para poder llevar a cabo la renovación de uno de sus contratos más importantes: el de limpieza de edificios municipales e instalaciones dependientes de la administración local. La idea del ejecutivo que preside Alberto Varela es que el nuevo contrato pueda entrar en vigor el 1 de septiembre de este mismo año.

El presupuesto que se maneja para el servicio asciende a 3,8 millones de euros y el contrato tiene una duración de dos años. El gobierno municipal propone su división en tres lotes: el primero sería el relativo a la limpieza de las instalaciones municipales. Incluye un listado de 50 inmuebles que ya figuraban en el contrato anterior y, como novedad ahora, el parking Xoán XXIII. El paquete número 2 sería el de la desinfección de las instalaciones. Este incluye medidas de prevención de la legionela en las instalaciones de agua caliente. Estos trabajos llegarán a todos los edificios con duchas y vestuarios.

El lote 3 es el referente a la recogida de papel generado en las dependencias municipales. El servicio consiste en la dotación de 15 contenedores, recogida periódica en los mismos y la destrucción certificada de la documentación.