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Vilagarcía

El BNG anuncia una ofensiva en varios frentes por el traslado de la ambulancia medicalizada a Sanxenxo

Fátima Frieiro
18/06/2026 19:32
Representantes del BNG llevarán el tema a sus plenos con mociones
Representantes del BNG llevarán el tema a sus plenos con mociones
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El BNG de O Salnés no está dispuesto a quedarse callado después de conocerse un año más que la ambulancia medicalizada con sede en Vilagarcía se trasladará a Sanxenxo durante los meses de julio y agosto para atender a la población flotante que, por el turismo, aumenta en esa localidad y en O Grove. Con la diputada Montse Prado a la cabeza los nacionalistas anuncian una ofensiva a nivel institucional y también social para lo que ellos mismos tildan de “maldición” de todos los veranos. “Non se pode consentir que deixen a unha gran parte da poboación desatendida. Non ter ambulancia implica a diferencia entre a vida e a morte, porque nunha cuestión vital o tempo é fundamental”, explica Montse Prado.

Así pues la nacionalista ha solicitado una reunión con el director del 061 para que “dé explicacións”. También solicitará que tanto él como el gerente del Sergas comparezcan en el Parlamento para hablar del tema. A mayores habrá iniciativas – mediante mociones– en los diferentes plenos de los concellos con el objetivo de que todos los partidos se posicionen de una forma clara. Todo ello desde el punto de vista institucional.

Los nacionalistas tampoco descartan llevar más acciones en el ámbito social y convocar más adelante movilizaciones. Prado tiene claro que estas decisiones, que se repiten cada verano, son “a mantenta e responde a unha cuestión política. É unha temeridade e unha neglixencia”.

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