CCOO anuncia movilizaciones ante el "colapso" del servicio en la oficina de Correos de Vilagarcía

Una protesta anterior de Correos

El sindicato Comisións Obreiras denuncia que la oficina de Correos de Vilagarcía afronta un verano de "colapso" por la falta de personal. Indican que esta ha pasado de contar con seis trabajadores en el turno de mañana a solo tres para atender a toda la ciudadanía. Esto - exponen- hace que existan largas colas y tiempos de espera que alcanzan de media los treinta minutos. No descartan emprender movilizaciones en defensa de las condiciones laborales de la plantilla y de la calidad del servicio.

Según CCOO la situación es tan "insostenible" que tanto la directora como la jefa del equipo se ven obligadas de forma diaria a abandonar sus funciones organizativas para atender directamente al público y cubrir los puestos que la empresa no asume. "Es una falta estructural de personal que Correos se niega a solucionar", dice el sindicato.

Más carga

Comisións señala que, además de la carga de trabajo, la plantilla tiene que realizar tareas comerciales ajenas al servicio y - ahora- hacerse cargo de nuevos trámites relacionados con los procesos de regularización de personas migrantes. Una decisión que el sindicato tilda de "irresponsable" mientras no se cubran las vacantes existentes. "Ni la ciudadanía merece un servicio tan deficiente, ni la plantilla de este centro merece seguir soportando unas condiciones laborales cada vez más precarias", manifiestan.