Vuelve el 'Fantasio na Rúa': 14 películas para disfrutar en la calle en Vilagarcía

La presentación del 'Fantasio na Rúa' contó con la presencia del alcalde y del edil de Xuventude

Vilagarcía volverá a disfrutar este verano de una nueva programación del 'Fantasio na Rúa', la propuesta cinematográfica de la capital arousana que llegará una vez más a todos los públicos. Serán un total de 14 películas, que se proyectarán en diferentes puntos de la localidad. "Non só queremos que sexa no centro, senón que hai anos que buscamos estender este modelo ás parroquias", explicó el alcalde, Alberto Varela.

La primera parada de este cine con entrada gratuita es el día 24. Será con la proyección de 'La familia Beneton' en la calle Camilo José Cela, en As Pistas. El itinerario continúa al día siguiente, el 25, en Os Duráns con 'Orión y la oscuridad'. Ya en julio - el día 1- en la Praza de Ravella, se proyecta 'Leo & Lou' y el día 2 la cita será en Castroagudín con '¿Quién es quién?'.

El escenario del parque Castro Alobre es nuevamente elegido para esta edición del 'Fantasio na rúa'. El 8 de julio se proyectará en la parte de abajo del entorno la laureada película 'Sirat', de Oliver Laxe. Después el circuito continúa por las parroquias. El día 12 estará en el campo de la fiesta de Bamio con la película 'La peli del fútbol' y en Rubiáns llega el 14 con 'Elli. El equipo de monstruos'.

La experiencia del cine en la playa se repite también en esta edición. En esta ocasión será el 15 de julio con la proyección de 'Rondallas' en A Covacha, en Carril. La gran pantalla llegará a Vilaxoán el día 17 con 'Mufasa' y a Trabanca Badiña el día 18 con 'Un lío de millones'.

El buen cine desembarca en el parque de A Coca el día 21 de julio con 'Sonic 3' y el itinerario continúa en Sobradelo el día 23 con 'Buffalo Kids', mientras que en Cornazo se proyectará 'Moon. Mi amigo panda' el día 26. La última cita será en O Sixto el día 1 de agosto con 'Bella e o circo máxico'.

Todas las películas empezarán a las 22:30 horas salvo la última, que será a las 21 horas.

Más de 2.000 espectadores

El 'Fantasio na rúa' es una de las propuestas culturales más potentes con las que cuenta la capital arousana. En la pasada edición se superaron los 2.000 espectadores sumando las diferentes proyecciones. "Buscamos un pouco que coincidan as proxeccións con festas e celebracións nos barrios e nas parroquias para intentar dinamizalos máis días", declaró el promotor Xoán Mariño. Fue él el que aseguró que este modelo - "que é moi vilagarcián"- ha sido copiado en otros puntos del territorio. "Somos un exemplo a seguir", declaró.