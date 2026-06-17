Vilagarcía busca a doce socorristas para este verano

Imagen de socorristas en la playa de Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía acaba de convocar el proceso para seleccionar a doce socorristas para cubrir las playas de la localidad en la temporada de verano. Las personas interesadas en acceder a los contratos – a jornada completa y con una duración de tres meses– deberán presentarse el día 22 de este mes en el Auditorio a las 9:30 horas para realizar las pruebas. No es necesario – dicen desde la administración local– inscribirse previamente, solo cumplir los requisitos y llevar la documentación indicada y la ropa para las pruebas físicas.

El Concello dotará de servicio de socorrismo a las playas de A Concha-Compostela, a la de O Campanario (en Bamio) y a la de O Preguntoiro (en Vilaxoán). En las dos primeras el Concello está obligado a ofrecer este servicio, dado que están dotadas de bandera azul. Aún así también se hará en la de Vilaxoán, dado que es muy concurrida en verano.

El presupuesto

El coste del servicio para las tres playas es de 79.600 euros. De ellos el Concello aporta 68.300, el 86% del total. La Xunta de Galicia, el resto, 11.300 euros. El edil de Turismo, Álvaro Carou, lamenta que la administración autonómica siga reduciendo la ayuda para la prestación de un servicio necesario para garantizar la seguridad de las personas.

Para acceder al puesto las personas deben tener el título de socorristas acuático en espacios naturales, estar inscrito en el registro profesional y en las listas del SEPE.