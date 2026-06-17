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Vilagarcía

Un hombre en patinete ayudó a atrapar a los presuntos atracadores de una frutería en Vilagarcía

Se trata de dos personas con antecedentes

Olalla Bouza
17/06/2026 11:58
Exterior de la estación de autobuses
Exterior de la estación de autobuses, donde fueron interceptados los presuntos ladrones
GonzaloSalgado
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Un testigo de los hechos fue clave para resolver el atraco que se produjo el martes por la noche en la frutería Katuxa, situada en Rosalía de Castro. El hombre, que estaba fuera de la tienda e iba en patinete, persiguió a los presuntos atracadores manteniendo, en todo momento, contacto con la Policía Local.

Así fue diciéndole por donde iba, hasta que entraron en la estación de autobuses. En la salida por López Ballesteros fue donde fueron interceptados por una patrulla del cuerpo municipal, tras indicarles el hombre en patinete que se trataba de los mismos que habían atracado la frutería.

Es una pareja con diversos antecedentes. De hecho, él se trata de un delincuente habitual en Vilagarcía. Fue él quien presuntamente le puso un cuchillo al cuello de la vendedora, mientras que ella habría sido la que cogió todo el dinero de la caja y de más zonas, según indicaron la trabajadora y el testigo.

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