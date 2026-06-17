Vilagarcía
Rescatan en Vilagarcía a siete perros en malas condiciones después de que uno de ellos atacase a la gallina de una vecina
La Policía Local los retiró y remitió el caso al Juzgado por un posible delito de maltrato animal
La Policía Local de Vilagarcía rescató a tres perros y cuatro cachorros que se encontraban en muy malas condiciones. Mostraban signos de desnutrición, deshidratación, suciedad extrema y no tenían agua ni comida suficiente.
La intervención se desencadenó cuando uno de los animales entró en una finca colindante, intentó atacar a una mujer y mató a una gallina.
Como medida urgente, los animales fueron retirados y trasladados por el servicio de Lacería municipal. Además, el caso fue remitido al Juzgado, por un posible delito de maltrato animal.