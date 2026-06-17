Rescatan en Vilagarcía a siete perros en malas condiciones después de que uno de ellos atacase a la gallina de una vecina

Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía rescató a tres perros y cuatro cachorros que se encontraban en muy malas condiciones. Mostraban signos de desnutrición, deshidratación, suciedad extrema y no tenían agua ni comida suficiente.

La intervención se desencadenó cuando uno de los animales entró en una finca colindante, intentó atacar a una mujer y mató a una gallina.

Como medida urgente, los animales fueron retirados y trasladados por el servicio de Lacería municipal. Además, el caso fue remitido al Juzgado, por un posible delito de maltrato animal.