O Piñeiriño ficha a El Combo Dominicano y a varios DJ para su celebración del San Xoán

Una hoguera de San Xoán en una playa de la comarca Gonzalo Salgado

Si por algo es conocido el barrio de O Piñeiriño es porque saben hacer la fiesta como nadie. Buena muestra de ello es el cartel que tienen preparado para el San Xoán que, este año, coincide además en festivo. Las celebraciones serán el víspera, el día 23, y contarán con una parte musical muy potente: primero porque actuará El Combo Dominicano, una de las orquestas que arrastra a un mayor número de fans allá donde van. Segundo porque para terminar la fiesta han fichado a tres DJ que harán bailar a todo aquel que se lo proponga: son MRJ, Joana River y Dumore.

A mayores, y en la explanada habitual en la que se hace esta celebración, habrá la típica hoguera de San Xoán.