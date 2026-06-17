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Vilagarcía

Las revueltas vecinales de A Fonsagrada llegan a la pantalla en Vilagarcía de la mano del Cineclube Ádega

La proyección del documental '360 curvas' será esta tarde en el Salón García

Olalla Bouza
17/06/2026 14:00
Cartel del documental
Cartel del documental
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El Cineclube Ádega proyecta esta tarde, a partir de las 20:30 horas, el documental gallego '360 curvas', escrito y dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva Fernández, que recupera un capítulo decisivo en la historia reciente de la montaña lucense: las protestas conocidas como As Movidas.

La película parte de las 360 curvas que separan A Fonsagrada de Lugo, un trayecto sinuoso que simboliza el aislamiento de una comarca que, a principios de los años 90 del pasado siglo, decidió no resignarse. El filme reconstruye las revueltas vecinales de 1991 y 1992, cuando al comunidad se movilizó masivamente para impedir el traslado de la Oficina de Extensión Agraria, la pérdida de servicios públicos y el desmantelamiento de su papel como cabeza de comarca.

Durante meses, la comunidad organizó concentraciones, encierros, huelgas y manifestaciones, llegando a viajar a Santiago para hacer escuchar su voz. La película combina imágenes de archivo, testimonios directos y una mirada contemporánea para mostrar como aquella lucha marcó la identidad de la zona y como el eco de As Movidas sigue presente en un territorio que continúa defendiendo su futuro.

El pase será gratuito para los socios y con un precio reducido de 2,5 euros para el resto, al tratarse de una nueva colaboración con la Filmoteca de Galicia.

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