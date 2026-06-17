La Universidade de Maiores de Vilagarcía abre la matrícula para el próximo curso

La concejala de Educación, Paola Mochales, junto al alcalde, Alberto Varela Gonzalo Salgado

El programa de la Universidade de Santiago de Compostela para mayores de 50 años, el IV Ciclo, abre los plazos de matrícula para los nuevos ingresos y para los que ya están cursando los respectivos niveles de formación que se imparten, desde hace seis años, en el Centro Municipal de Matosinhos.

El programa oferta un total de 40 plazas para los cuatro cursos que componen la diplomatura, de las cuales ocho son para estudiantes que accederán por primera vez a la formación. Además, para las personas ya diplomadas que deseen continuar ampliando sus conocimientos se impartirán materias complementarias.

Las temáticas del próximo curso son Patrimonio Bibliográfico e Documental, Astronomía, Nutrición, Fundamentos de Dereito, Arte Contemporánea y Medioambiente, todas ellas impartidas por docentes de la USC. Cada persona puede matricularse en cinco o seis materias, variando las tasas entre los 195 y los 225 euros para los de nuevo ingreso y los 173 y 202 para los que continúan con la formación.

Materias complementarias

Las personas que deseen acceder por primera vez al IV Ciclo deberán comunicarlo hasta el 30 de junio al Concello, remitiendo un correo a maria.galban@vilagarcia.gal, en el que consten sus datos personales y de contacto. Si la demanda es superior a ocho plazas disponibles (las que dejan vacantes quienes se diplomaron) se realizará un sorteo público el 1 de julio, a las 9:30 horas, en el salón de plenos de Ravella. Las personas admitidas deberán formalizar la matrícula a partir del 3 de julio.

El estudiantado que ya estaba realizando el IV Ciclo tendrá que matricularse en el curso que corresponda presentando, debidamente cubierto, el impreso específico. Podrán hacerlo presencialmente en el Concello del 3 al 9 de julio. En caso de elegir la vía telemática, remitirán el formulario al correo ivciclo@usc.es. En este caso, el plazo se amplía hasta el 24. El alumnado de nuevo ingreso, además, deberá aportar copia del DNI y certificado bancario se opta por la domiciliación del pago de tasas.

El Concello de Vilagarcía lleva ya realizadas seis ediciones del programa universitario IV Ciclo a través de su colaboración con la USC. En este tiempo ya se tienen diplomado varias personas al completar los cuatro cursos de formación. Dado el interés demostrado por estas personas para continuar ampliando sus conocimientos, a través de este mismo proyecto se ofrecerá la posibilidad de cursar materias complementarias.

Abordarán las temáticas 'Retrato. Unha visión dende a socioloxía da arte', 'A arte románica no Camiño de Santiago' y 'Dentro da literatura. A literatura dende dentro'. Serán impartidas igualmente por docentes de la USC. La matrícula podrá formalizarse de forma telemática, del 18 al 30 de junio, a través del correo electrónico ivciclo@usc.es y a través de la app personal que ya tiene el estudiantado. También presencialmente en el Concello los días 29 y 30 de junio.