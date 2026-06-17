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Vilagarcía

La red Ciudades que Caminan estudia el 'modelo Vilagarcía'

Profesionales, técnicos de administraciones locales y responsables políticos de toda España participan en una visita didáctica

Olalla Bouza
17/06/2026 13:18
Recibimiento en Ravella
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Concello
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Las calles de Vilagarcía se convierten hoy en un aula viva y práctica para los asistentes a la Escuela de Espacio Público de la Red de Ciudades que Caminan. Una veintena de profesionales, personal técnico de las administraciones locales y responsables políticos de municipios de diversos puntos de España participan en la iniciativa, que tiene como objetivo mostrar los mejores ejemplos de transformación urbana centrada en los peatones para servir de inspiración en otras localidades.

El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Mobilidade, Paola María, recibieron en el Concello a la delegación. La edil de Urbanismo explicó a los asistentes el modelo de ciudad que se aplica en Vilagarcía y cuyos proyectos recibieron varios galardones. A continuación, a partir de las 12 horas, la edil guio al grupo en una visita al centro urbano, prestando especial atención a las calles humanizadas en la última década y a la actuación de recuperación de la fachada marítima en O Ramal. Tras el almuerzo, la expedición realizará una excursión a Cortegada.

Espacios de convivencia

La Escuela de Espacio Público responde a la demanda de la Red de Ciudades que Caminan de expandir las modalidades de divulgación y aprendizaje hacia ámbitos que contribuyan a generar nuevas experiencias, compartiendo los proyectos de aquellas ciudades que destacan por la forma en la que están tratando el espacio público como lugares accesibles y agradables para los peatones, donde las personas puedan moverse de forma segura, convivir y socializar, "como é o caso de Vilagarcía", dicen desde Ravella.

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