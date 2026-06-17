El PSOE exigirá en el Parlamento fechas concretas para la apertura del centro de salud

El diputado socialista, Julio Torrado

El portavoz del Partido Socialista, Julio Torrado, hará este jueves una pregunta oral en la Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta que dé una fecha concreta para la puesta en marcha del futuro centro de salud de Vilagarcía

Los socialistas señalan que el avance de las obras presentó – hasta el momento– fases irregulares con etapas más lentas y otras más ágiles. Es por ello que los datos en cuanto a plazos fueron variando, dicen desde el PSOE, “froito dunha evolución un tanto errática desta construción”. Según el partido político a día de hoy ya sería posible dar una fecha concreta para la finalización de estos trabajos y para la puesta en funcionamiento del centro.

En su pregunta oral el diputado vilagarciano también quiere saber las garantías que ofrece el gobierno autonómico de dotar al futuro centro de salud ubicado en A Mariña de más personal y del mejor equipamiento material posible.

Las dudas de los socialistas también se refieren al futuro del consultorio de Vilaxoán, dado que piden saber si la Xunta de Galicia tiene previsto cerrarlo como había advertido en alguna ocasión una vez esté operativo el nuevo ambulatorio. Una duda que también tienen los vecinos afectados.