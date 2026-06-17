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Vilagarcía

El profesor Duarte Correa presenta su libro sobre el imperialismo en Planeta Mozo

En este ensayo aborda la transformación que experimentó en las últimas décadas

Olalla Bouza
17/06/2026 13:53
Cartel del evento
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El profesor e investigador Duarte Correa presenta mañana jueves, 18 de junio, su libro 'O imperialismo no século XXI' en la librería Planeta Mozo, situada en la Avenida Rodrigo de Mendoza de Vilagarcía, a las 20 horas. Estará acompañado por Xosé Castro Ratón y Serxio González.

Será un acto abierto al público, en el que explicará la evolución del imperialismo en las actuales dinámicas económicas, políticas y geopolíticas globales. El ensayo analiza cuestiones como la concentración de la riqueza, el control de los recursos estratégicos, el papel de las grandes corporaciones trasnacionales y la influencia de las instituciones internacionales en la configuración del orden mundial.

Desde una perspectiva crítica con las relaciones internacionales, Correa también analiza el papel de la OTAN, la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, así como las consecuencias de estas dinámicas para los países periféricos, especialmente en términos de dependencia económica, política y militar.

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