El profesor Duarte Correa presenta su libro sobre el imperialismo en Planeta Mozo

Cartel del evento Cedida

El profesor e investigador Duarte Correa presenta mañana jueves, 18 de junio, su libro 'O imperialismo no século XXI' en la librería Planeta Mozo, situada en la Avenida Rodrigo de Mendoza de Vilagarcía, a las 20 horas. Estará acompañado por Xosé Castro Ratón y Serxio González.

Será un acto abierto al público, en el que explicará la evolución del imperialismo en las actuales dinámicas económicas, políticas y geopolíticas globales. El ensayo analiza cuestiones como la concentración de la riqueza, el control de los recursos estratégicos, el papel de las grandes corporaciones trasnacionales y la influencia de las instituciones internacionales en la configuración del orden mundial.

Desde una perspectiva crítica con las relaciones internacionales, Correa también analiza el papel de la OTAN, la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional, así como las consecuencias de estas dinámicas para los países periféricos, especialmente en términos de dependencia económica, política y militar.