El gobierno local amortiza 1,3 millones de deuda y presume de buena salud financiera

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un pleno Mónica Ferreirós

El gobierno local de Vilagarcía destinará 1.344.000 euros a la amortización de deuda. Unos fondos que proceden de remanentes de Tesourería y también de los sobrantes de los fondos europeos del programa Edusi. El ejecutivo que preside Alberto Varela señala que esta cantidad permitirá que lo que queda pendiente de pago a los bancos sean 9.276.906 euros. De esta forma –señalan desde Ravella– el nivel de endeudamiento de las arcas municipales se sitúa en un 26%, lejos en todo caso del 75% que fija la ley para garantizar la estabilidad económica de las administraciones locales.

En todo caso ese nivel de endeudamiento aumentará una vez se suscriba el crédito previsto para realizar las inversiones del presupuesto de 2026, aprobado hace unas semanas. Aún así – dicen desde el Concello– la situación quedará muy por debajo de la línea roja fijada.

El alcalde socialista saca pecho de su gestión económica y asegura que Vilagarcía goza de una “excelente saúde” en esta materia. De hecho hace la comparación con el –en su día– gobierno del Partido Popular. “Deixounos 12,5 millóns de débeda e ningún investimento realizado. Nós tivemos que sobrepoñernos ao estado de abandono no que deixou todo, e continuamos baixando os niveis de endebedamento sen deixar de investir en todo o que o municipio precisa para mellorar a calidade de vida da veciñanza”, declara el primer edil.

De hecho hizo referencia a la compra de terrenos para el centro de salud, a las mejoras en el pabellón Sara Gómez o a la puesta en marcha de la nueva biblioteca municipal.