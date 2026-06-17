Augas de Galicia multa a Vilagarcía por un vertido a Santa Mariña

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Consellería de Medio Ambiente, a través de la entidad Augas de Galicia, impuso al Concello de Vilagarcía una multa de 500 euros, por una infracción de carácter leve de desobediencia al organismo.

El expediente está basado en una inspección del programa de control de vertidos, que constató uno de aguas residuales, en condiciones inadecuadas, en el regato Santa Mariña. Procedía de las instalaciones municipales de evacuación de aguas pluviales en esa zona.

Aunque el Concello adoptó diversas medidas, como la redacción de un proyecto técnico de reforma de la red de saneamiento para definir las obras necesarias para corregir el punto de vertido, la sanción se impone igualmente por el “retraso inxustificado na atención do requerimento”.

La Xunta de Goberno Local que se celebró a finales del mes de mayo acordó la aprobación del pago de la multa, de 500 euros, a la Xunta de Galicia.

Cabe recordar que Vilagarcía está a la espera de que finalicen las obras de los tanques de tormenta, que permitirían solucionar buena parte de estos problemas. También se sigue esperando por la ampliación de la depuradora, todavía en fase de licitación y pendientes de adjudicarse las obras.