Ravella defiende la subida del IAE y anuncia que presentará alegaciones ante el TSXG

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía se ha pronunciado después de que una sentencia judicial considere que la subida del Impuesto de Actividades Económicas no está debidamente argumentado ni justificado. La administración local señala que el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo se refiere solo al caso concreto de la firma que presentó el recurso y no a la totalidad de las empresas que están obligadas a abonar esta cuantía modificada en 2024.

En todo caso el gobierno local anuncia que desde el Concello se presentarán las debidas alegaciones ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con el objetivo de argumentar “a correcta actuación municipal” de cara a resolver la posible cuestión de legalidad de la modificación en la ordenanza fiscal.

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Cabe recordar que la subida del IAE a las grandes empresas se aprobó en el año 2024 y entró en vigor en el 2025. La medida afecta solo a las actividades cuya facturación anual supera el millón de euros. Para los demás negocios y pequeñas empresas se mantienen los coeficientes que ya existían hasta ese momento.

"Sin argumentos"

La sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso indica que la decisión del Concello de subir la citada ordenanza fiscal no está argumentada con ningún informe o estudio técnico que se haya realizado al respecto. Entiende el juzgado que aunque la administración local puede modificar las ordenanzas no puede hacerlo sin sustentarse en ningún criterio técnico que lo justifique.