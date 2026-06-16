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Vilagarcía

Ofensiva contra los orines de perros en Vilagarcía por la corrosión de elementos del mobiliario

El Concello, Urbaser y la Protectora de Animales reparten 1.000 depósitos para agua a dueños de mascotas para que limpien tras la micción

Fátima Frieiro
16/06/2026 17:52
La campaña fue presentada en los jardines de Ravella y llegará a diferentes puntos de la ciudad
La campaña fue presentada en los jardines de Ravella y llegará a diferentes puntos de la ciudad
Mónica Ferreirós
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Conseguir una ciudad más limpia y concienciar a los dueños de perros para que limpien sus micciones son los objetivos de la nueva campaña que el Concello de Vilagarcía pone en marcha con Urbaser. De la mano de la Asociación Protectora de Animales se repartirán un total de mil depósitos para llevar agua con la que lavar el pis de las mascotas. Los promotores recomiendan echarle unas gotas de vinagre o de jabón. La edila de Limpeza, Tania García, señaló que “se trata de xestos moi sinxelos que, ademais de contribuír ao estado de limpeza e á imaxe da cidade, facilitan a convivencia”.

Corrosión

La campaña del “Pipicán” se pone en marcha después de que los servicios municipales de limpieza detectasen la corrosión que la orina de las mascotas provoca en el mobiliario urbano. En concreto los problemas de corrosión afectan a los báculos de iluminación, pies de farolas, semáforos, señales de tráfico, papeleras e incluso en los soportes de los bancos.

La concejala declaró que estas circunstancias no solo implican un coste anual para las arcas municipales –obligadas a cambiar las estructuras–, sino que suponen un peligro para las personas, dado que se pone en riesgo la estabilidad de las citadas estructuras. Y es que con la corrosión estas pueden llegar a romperse y alcanzar a alguien. De hecho la edila recordó que ya se han producido caídas de señales y semáforos debido a esta causa, aunque no hubo que lamentar daños personales.

Con esta campaña – que además del reparto de depósitos incluye acciones informativas en plena calle– se busca también poner fin a la práctica de colocar botellas o garrafas de agua en los portales o entradas de viviendas para evitar que los animales orinen allí. “É algo que a veciñanza se ve obrigada a facer e que non queda nada ben. Aquí ao lado un comerciante tivo que azulexar os baixos da porta debido a que se tiña convertido nun mexadoiro de cans. E isto pódese evitar cun pouquiño de colaboración”, sentenció García.

La Protectora repartirá los recipientes entre las personas que adopten perros y los distribuirá en los mercadillos que realiza. También se les pueden pedir al personal de Urbaser. Además, durante cinco jornadas, se instalarán puntos informativos en los lugares más habituales de paseo de perros como el paseo marítimo o los parques.

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