Las jóvenes se hacen escuchar: “Hablar de igualdad te señala como feminazi”

Las jóvenes que forman parte del Comando Igualdade hablaron sin tapujos de sus sensaciones sobre la educación sexual en el Salón García Mónica Ferreirós

Una caja de preguntas anónimas sobre educación sexual y las reacciones entre el alumnado a la lectura del libro ‘Furia’, de María Reimóndez, son algunas de las evidencias que muestran que las conversaciones sobre educación sexual entre los jóvenes son una materia pendiente. El Salón García se convirtió en un espacio seguro para darle voz a las componentes del llamado ‘Comando de Igualdade’ del instituto de Carril. Un Comando en el que a Emma Sánchez, Lola García, Celia Rodríguez, Daniela Vichez y Carmen Esperón tienen mucho que decir. “Nos llaman feminazis. Si estás en igualdad y hablas de estos temas ya no tienes oportunidad de ser popular”, reconocen las jóvenes.

Son ellas las que – de forma periódica y dirigidas por las profesoras Vanesa y Laila–las que hablan sin tapujos de que en las aulas todavía queda mucho por hacer.

“En ‘Furia’ nas últimas páxinas contan como dous nenos se lían. As reaccións dos compañeiros foi a de rirse como se iso non fose o máis normal do mundo”, señalan las integrantes del Comando. Lo que ellas experimentan en su día a día no dista mucho de lo que hace décadas vivían sus padres en los colegios. “É algo moi habitual que os rapaces debuxen na pizarra ou nas paredes unha polla. Algúns incluso a utilizan como firma. Demostran inmadurez, dende logo, porque non lle vemos a gracia”, explican desde el Comando de Carril.

La menstruación, la reproducción o la “manosfera” son algunas de las cuestiones que se abordaron en los talleres de educación sexual que se ofrecieron en prácticamente todos los centros educativos de la capital arousana. “O tema é que moitos rapaces teñen dúbidas, pero por presión de grupo ou porque non queren quedar mal ante os seus amigos non as fan. Tamén pensamos que hai compañeiros que sí querería estar no Comando, pero non dan o paso por medo a non encaixar”, relatan las jóvenes. Y es que, posicionarse a día de hoy implica “ser sinalado”.

“Cousas tan básicas como a regla, que é algo que é moi normal e que non debería ser motivo de risa, pois segue a xerar ese comportamento entre compañeiros nosos”, inciden las alumnas del IES O Carril.

Una de las jóvenes recordó que “cando estaba en cuarto de primaria, na lección da reprodución na páxina 14 do libro saían un debuxo dun neno e dunha nena espidos. Esa páxina, a 14, foi motivo de meme en toda a primaria. Máis popular incluso que agora o ‘six seven’”.

El señalamiento

La diversidad sexual es otra de las cuestiones que, con la charla del Salón García, quedó en evidencia que todavía queda mucho camino por recorrer. “Se tes unha amiga coa que estás moito pois automaticamente xa hai quen di que eres ‘bollera’”, explican. “O mesmo pasa coa palabra maricón, que parece que está en boca de todos e tamén se utiliza como un insulto”, lamentan. “As rapazas que teñen máis amigos que amigas ou son lesbianas ou son ‘pìck me’, que quere dicir que queren ligar”, inciden. Posicionamientos que ellas mismas vinculan con la falta de una relación sana con la diversidad y con las relaciones afectivas.

Las nuevas nomenclaturas motivadas por el uso de las nuevas tecnologías y por los discursos antifeministas que circulan en las redes sociales están muy presentes a día de hoy en los centros educativos y en el entorno social de los adolescentes. “Hai compañeiros que directamente están en contra das posicións que defendemos. Abertamente. Algúns si, pois non se unen por medo a ser rexeitados, pero outros abertamente din que están totalmente en contra do que defendemos”. Un posicionamiento que, en todo caso, a estas jóvenes vilagarcianas no las hace frenar. “O importante é non facerlles caso. A min non me importa dicir que son feminista. Si, sono. Que pasa?”, declara una de ellas sin rubor.

La fórmula para seguir avanzando la tienen clara: ‘Educar para non corrixir”. Su lema.