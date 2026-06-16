La Diputación da vía libre a los fondos para completar la obra de Aquilino Iglesia

Representantes del Concello y de la Diputación visitaron el lugar de las obras Diputación de Pontevedra

La humanización integral de la calle Aquilino Iglesia está un paso más cerca. La Diputación acaba de dar el visto bueno a los fondos que permitirán llevar a cabo un proyecto cuyo presupuesto está fijado en unos 135.000 euros. La actuación permitirá continuar los trabajos iniciados hace un par de años en el primer tramo de este vial del barrio de Os Duráns. Ahora en esta segunda parte se ensanchará la vía mediante el retranqueo del muro de la finca situada frente al parque infantil. De este modo se mantendrá la misma línea del primer tramo. Además se seguirá la misma estética creando una vía de plataforma única.

El proyecto – que ya se presentó en su día– está redactado por Lucía Araújo y prevé también la renovación de las redes de saneamiento para adaptarlas a las necesidades de un barrio que creció mucho en las últimas décadas. A mayores se instalarán las canalizaciones para enterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, se mejorará la iluminación pública con tecnología led y se colocarán los bancos como parte del mobiliario de la zona.

Más barrio

La idea del Concello es sacar cuanto antes a licitación los trabajos. La concejala de Urbanismo, Paola María, explicó que la intervención forma parte de las políticas de movilidad, mejora de la accesibilidad y regeneración urbana de Os Duráns.

Os Duráns contará con un nuevo aparcamiento disuasorio Más información

De hecho el gobierno local está gestionando la financiación para ejecutar la construcción de un segundo aparcamiento en este barrio. Este contaría con 120 plazas que se sumarían a las que ya existen en el entorno.