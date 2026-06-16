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Vilagarcía

La ANPA del Centro de Educación Especial registra las firmas que exigen una residencia

Fátima Frieiro
16/06/2026 20:46
Responsables de la ANPA entregaron las firmas en el Concello
Responsables de la ANPA entregaron las firmas en el Concello
Mónica Ferreirós
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Representantes de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos del Centro de Educación Especial de Vilagarcía registraron en el Concello las casi 10.000 firmas de ciudadanos que respaldan su petición de una residencia especial para personas con discapacidad.

En total son 9.453 las rúbricas que apoyan esta iniciativa que busca unas condiciones dignas para el alumnado que abandona el centro de Marxión y – a falta de un centro especializado– está condenado a quedarse en sus casas.

Reunión con el alcalde

Más de nueve mil firmas apoyan una residencia y centro de día públicos en Vilagarcía para personas con discapacidad

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Las responsables de la ANPA ya se reunieron hace unos días con el alcalde, Alberto Varela, para trasladarle de primera mano sus peticiones. El regidor les aseguró que desde el Concello harán las gestiones necesarias para que las personas con discapacidad cuenten con los servicios públicos que necesitan. De hecho Varela se comprometió con las madres a trasladar esta petición a la Mancomunidade do Salnés.

A esta entidad también tocarán desde la ANPA, al considerar que – si existe una residencia para personas con discapacidad– esta atendería a vecinos de todos los ayuntamientos de la zona.

A día de hoy no hay alternativas suficientes para tanta demanda asistencial.

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