Detenida una pareja por un atraco con arma blanca en una frutería de Rosalía de Castro

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía en una foto de archivo

Agentes policiales detuvieron en la tarde de este lunes a una pareja como presunta autora del atraco de un establecimiento comercial en Vilagarcía. Los hechos se produjeron al filo de las ocho de la tarde cuando los ahora detenidos entraron en la Frutería Katyxa (ubicada en la avenida Rosalía de Castro). Lo hicieron, según señalan fuentes policiales, portando un arma blanca y amenazando a la persona que estaba atendiendo en el establecimiento. Fue a plena luz del día y en una calle muy transitada, por lo que había gente que en esos momentos pasaba por el lugar, tal y como había trascendido al cierre de esta edición. Tiempo después los agentes policiales lograron detener a la pareja que, presuntamente, había entrado en el local con la intención de robar y con actitud amenazante.

Fue la única incidencia destacable en una jornada tranquila en la capital arousana en cuanto a sucesos. Uno de los últimos atracos registrados en la ciudad tuvo lugar en una de las gasolineras que están ubicadas en la recta de Rubiáns, de noche. En aquel momento fue una persona encapuchada la que se llevó el botín, que dejó atrás en parte en una pista próxima al negocio.