“Non falar de sexualidade implica que os rapaces busquen en lugares errados”

Lucía Álvarez y Sabela Maceira impartieron los talleres

Las profesionales Lucía Álvarez y Sabela Maceira han sido las encargadas de impartir casi un centenar de talleres de educación sexual tanto en centros de educación primaria como de secundaria en Vilagarcía. Lo han hecho dentro de una iniciativa promovida por el área de Igualdad que busca fomentar el buen trato desde la infancia y evitar así las violencias machistas y hacia el colectivo Lgtbiqa+.

Desde esta perspectiva Lucía Álvarez indica que “é urxente que estes espazos e estes obradoiros cheguen tanto a primaria como a secundaria”. La sexóloga cree que abordar este tipo de temáticas todavía es algo que se “considera tabú, que non se fala no marco de moitas familias”. Eso sí, recalca que “esas mesmas familias non recibiron educación sexual na súa época, polo que é normal que agora non o fagan cos seus fillos e fillas”.

Los talleres que se impartieron tienen una fase previa en la que las dos profesionales colocan un buzón en los centros educativos para que sea el propio alumnado el que – de forma totalmente anónima–plantee aquellas cuestiones que les gustaría que se abordaran en el aula. A partir de ahí se establece la dinámica de trabajo.

“Parece que hai unha tendencia a pensar que a educación sexual só debe tratarse na adolescencia, cando a realidade é que a sexualidade nos atravesa dende que nacemos ata que morremos. Daí que é importante que a rapazada de primaria tamén coñeza os cambios que experimentan neses anos e como abordalos”.

"O silencio tamén é educar"

En las aulas de primaria las dos profesionales abordaron, así pues, cuestiones como los cambios que hay en el cuerpo, la menstruación, la diversidad y la aceptación. “Tamén nos centramos no bo trato e no coidado das emocións”, indica Lucía. En este punto indica que “nos atopamos co feito de que hai alumnado que non sabe o que é a regla nin como funciona nin o que ocorre con ela”.

En las aulas de tercero de la ESO – que es el grupo con el que han trabajado con esta propuesta del área de Igualdade– las temáticas que se exponen tienen que ver “coa diversidade sexual, co bo trato e abordamos máis detidamente a prevención das violencias”.

Entiende esta sexóloga que “non falar de determinados temas, coma este, tamén é educar” y advierte que en los tiempos que corren, en la que los menores tienen un acceso prácticamente libre a las nuevas tecnologías “cando non atopan unha resposta na familia, por exemplo, ou no seu entorno o que van facer é buscala noutros ámbitos como poden ser a pornografía ou incluso as películas de Disney ou as románticas. E aí si que as aprendizaxes son outras moi distintas”. La profesional reconoce que “parece que hai medo na sociedade a adiantarse a falar de temas como a sexualidade ou que falar diso vai implicar cousas máis negativas cando o certo é que a realidade demostra o contrario. Canta máis información teñen, máis de forma consciente e reflexiva se vai a actuar”.

La "toxicidad"

La experta expone que en las aulas – especialmente en las de la ESO– ha detectado comportamientos preocupantes relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y los “métodos de control”. Habla de que “son comportamentos que se van camuflando e normalizando. Cando eles falan de toxicidade eu vexo que son condutas violentas, o que se lles chama microviolencias”.

¿Hay más tolerancia? Tras su contacto con el alumnado la sexóloga lo tiene claro: “Eu creo que hai dous bandos. Un moito máis tolerante, máis feminista e inclusivo e que ten un gran coñecemento da diversidade. Despois hai outro máis radicalizado e oposto a estes temas, algo que se percibe sobre todo na ESO”.

En todo caso la sexóloga se muestra optimista respecto al panorama actual y también futuro. “Eu salín dos obradoiros cunha mirada esperanzadora e contenta porque doume conta de que, alomenos, a educación sexual está chegando ao alumnado. Na maioría dos centros fixemos dúas sesións e notábase que lles gustaba que volveramos”, indica.

De hecho ella es defensora de que “á rapazada gústalle ser escoitada, ás veces hai a tendencia esa de non querer escoitar o que teñen que dicir”.

Precisamente escuchar a los jóvenes es lo que se hará en la jornada de Educación Sexual. Hoy, a partir de las seis en el Salón García, hablará el Comando de Igualdade del IES O Carril.