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Vilagarcía

Marconsa inicia las obras de humanización de Vicente Risco en Vilagarcía

Tienen un plazo de ejecución de ocho meses

Olalla Bouza
15/06/2026 19:30
Cartel que anuncia las obras
Cartel que anuncia las obras
Gonzalo Salgado
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La empresa adjudicataria, Marconsa, inició ayer las obras de humanización de la Rúa Vicente Risco y del lateral de Praza de España con el que confluye. La actuación cuenta con un presupuesto de 365.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos permitirán completar la peatonalización de la céntrica plaza.

Forma parte del acuerdo entre BNG y PSOE para la aprobación de los Presupuestos “e enmárcase no modelo de cidade que promove o goberno de Alberto Varela”, señalan desde el Concello, ya que el objetivo de la actuación es dar prioridad al peatón y recuperar espacios públicos accesibles para uso y disfrute de la ciudadanía.

La intervención a realizar coincide en estética con las calles anteriormente humanizadas en el entorno (Arcebispo Andrade y Covadonga): mediante vías de plataforma única con prioridad peatonal, que se pavimentarán con losas de piedra. En Vicente Risco se creará una lámina verde por el lateral de los edificios de más altura (los modernos) y se dejará un pasillo libre por el margen de las casas antiguas. “Isto permitirá mellorar a súa visibilidade e poñelas en valor”, explica Ravella. Por último, se habilitará una zona de encuentro, colocando bancos, luminarias y árboles. Al lateral de la Praza de España se le dará el mismo tratamiento y, además, se realizarán mejoras en la zona verde, arreglando los problemas de estanquidad de la fuente central, cambiando las balizas de iluminación y retocando los bancos. El proyecto prevé cambios en tuberías de saneamiento y pluviales.

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