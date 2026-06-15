La comarca más solidaria: O Salnés aporta 6 toneladas de productos al Banco de Alimentos

Voluntarios del Banco de Alimentos de O Salnés en un supermercado en Vilanova

O Salnés puede sacar pecho en materia de solidaridad. Así lo demuestran los datos de recogida de la Fundación Provincial Banco de Alimentos que, en colaboración con los supermercados Gadis, hizo una campaña específica en los concellos de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, O Grove y Sanxenxo. En los días que duró la acción la comarca aportó 6.000 kilos de alimentos.

Los productos recogidos llegarán ahora a las familias que el Banco de Alimentos atiende en esta zona de la Ría de Arousa. En concreto la entidad ayuda a más de mil personas en situación de vulnerabilidad a través de las siete organizaciones benéficas que trabajan en la zona.

Más apoyo

Lo cierto es que la campaña ha sido un éxito a nivel provincial. En el llamado 'Mayo Solidario' se recaudaron más de 42.000 kilos de alimentos. Donaciones que suponen un 11% más que durante la campaña de 2025, en la que se contabilizaron más de 38.000.

La iniciativa volvió a realizarse en formato mixto. Así pues las personas pudieron elegir entre donar alimentos físicos o realizar aportaciones económicas al pasar por caja. Los donativos económicos quedaron en la propia cadena Gadis y el Banco los retirará de cada supermercado en función de las necesidades diarias. Todo el dinero se convertirá en alimento.

En la comarca de O Salnés las entidades con las que colabora el Banco de Alimentos son Cáritas de Sobradelo, Asociación San Vicente de Paúl, Lar Pro Salud Mental y el comedor social San Vicente de Paúl (en Vilagarcía), además de Cáritas de Castrelo (en Cambados).

En lo que respecta ala provincia la Fundación repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos durante el año 2025. Actualmente llega a más de 22.000 personas beneficiarias.