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Vilagarcía

Interceptan al conductor de un ciclomotor con un gramo de cocaína

Fátima Frieiro
15/06/2026 17:22
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
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Agentes de la Policía Local interceptaron al conductor de un ciclomotor que circulaba por Trabanca Badiña y que, según relatan las fuentes policiales, quiso esquivar a los agentes. Ocurrió en la mañana de ayer en el entorno de una vivienda sobre la que los vecinos llevan alertando de que hay trapicheo constante de drogas.

Los agentes dieron el alto al piloto del vehículo y le practicaron el test de drogas, resultando este positivo en el consumo de cocaína. Además en el primer registro se le encontró un gramo de esa misma sustancia, que se le requisó.

A mayores la Policía Local también interceptó a otro conductor por hacer maniobras extrañas – ‘caballitos’– cuando circulaba por la vía pública.

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