Herida leve una conductora tras volcar sobre una acera en O Vento

El vehículo volcado en la entrada de una vivienda Cedida

Una mujer tuvo que ser trasladada al Hospital do Salnés tras sufrir un aparatoso accidente en el lugar de O Vento. En un primer momento los servicios de emergencias fueron advertidos de que había un importante siniestro en esta carretera que conecta Caldas con Vilagarcía y que podría haber personas atrapadas.

De inmediato se desplazaron hasta el lugar efectivos de Emerxencias e Protección Civil de la ciudad, así como de la Policía Local. Al llegar al punto –y tal y como señalan los agentes– constataron que no hacía falta excarcelar, dado que la mujer había salido por su propio pie del vehículo. Agentes de la Policía Local fueron los encargados de regular el tráfico en la zona, dado que es una carretera muy transitada sobre todo en horas punta.

El coche, que era del Servizo Galego de Saúde, quedó volcado sobre una acera, a la entrada de una vivienda.