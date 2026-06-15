El incendio de Cambados pone de manifiesto la falta de bomberos en la comarca

Cartel de cerrado por falta de bomberos Teijeiro

El incendio que se registró el sábado en Cambados volvió a poner de relevancia la falta de bomberos en la comarca de O Salnés. El parque de Vilagarcía, de hecho, se encontraba cerrado y en Ribadumia había el mínimo exigible: tres efectivos.

Esto conllevó que, cuando uno de ellos sufrió quemaduras (de carácter leve) durante la intervención, no había ningún “equipo SOS, tal y como marca el procedimiento”, explica Alberto Castro, delegado sindical. A día de hoy, con el año en el ecuador, casi todos los miembros de la plantilla del Consorcio Provincial de Salvamento e Antiincendios llegaron o incluso superaron el límite de las 80 horas extra que se marcaron desde el organismo, en el que participan Xunta y Diputación de Pontevedra.

Ocho trabajadores más

El problema radica en la falta de personal en el servicio, que ahora están tratando de solventar. Hay un proceso de selección en marcha, pero para cubrir 17 plazas, de las cuales ocho se distribuirán a partes iguales entre Vilagarcía y Ribadumia. Castro considera que, aún así, el problema persistirá. En lo que va de año, el parque de O Cavadelo cerró ya cerca de una treintena de ocasiones y se ve obligado a echar la verja al menos una vez por semana. En la puerta, un cartel advierte de la situación.

Ahora mismo, la representación sindical se encuentra también inmersa en negociaciones con el Consorcio para evitar perder las condiciones de la antigüedad que tenían antes de la conversión en público del servicio. Ayer mismo tuvo lugar una reunión de la Comisión negociadora, pero aún sin acuerdo.