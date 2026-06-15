El IES Cotarelo, el colegio de Rubiáns y la Escola Oficial de Idiomas se llevan los premios Igualdade na Escola

Los premios Igualdade na Escola fueron entregados en el Salón Nobre del Concello Mónica Ferreirós

Los proyectos elaborados por el instituto Armando Cotarelo de Sobradelo, por el colegio de Rubiáns y por la Escola Oficial de Idiomas se llevan este año el premio Igualdade na Escola. Un certamen que busca reconocer a aquellos centros educativos que elaboran propuestas y trabajan metodologías encaminadas a conseguir una igualdad real en las aulas. Cada uno de los centros ganadores recibió un cheque de 700 euros en un acto en el que participó el alcalde, Alberto Varela, y la edilas de Igualdade y de Educación, Tania García y Paola María.

Además de los centros premiados el certamen contó este año con la participación de la Escola Infantil Galiña Azul de Vilaxoán, de los colegios Rosalía de Castro, A Lomba y A Escardia y del IES de Carril y el CPR Filipenses.

Los proyectos

No es la primera vez que el colegio de Rubiáns se hace con este distintivo educativo. En esta ocasión lo hace con el proyecto "Sementando igualdade", integrado en su iniciativa "Sabeliña has a farm", que emplea el rural como contexto. Entre las actividades el alumnado investigó la trayectoria de las mujeres de la parroquia con presencia en redes sociales y elaborando un mural colectivo con sus aportaciones.

La iniciativa del Cotarelo lleva como título "Armando Igualdade". Con ella el centro impulsó la creación de una Comisión de Igualdade como órgano de referencia para desarrollar acciones transversales. También una "Asemblea de Igualdade" como espacio de participación activa del alumnado.

Por su parte el proyecto galardonado de la Escola Oficial de Idiomas fue "Mulleres Intrépidas". La propuesta parte de la biblioteca con la creación de la serie de podcast con ese nombre y desarrollados en las diferentes lenguas que se estudian en el centro. Así pues alumnado y profesorado dieron voz a mujeres como Helene Deutsch, Ida Pfeiffer, Nina Simone, Isabel Barreto o Amelia Earhart entre otras.

Dos décadas de premios

El Concello de Vilagarcía celebró este año las dos décadas de sus premios Igualdade de Xénero: Boas prácticas na escola". Es una iniciativa que, durante todo este tiempo, reconoce y visibiliza el compromiso de los centros educativos con la promoción de la igualdad y con la creación de espacios de aprendizaje más inclusivos.