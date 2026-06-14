María Solar y Marta Robles ponen el broche a una semana de literatura en Vilagarcía

‘Vilagarcía, Cidade de Libro’ llegó a su fin ayer con una jornada dedicada a la novela contemporánea y en la que disfrutar con todos los sentidos alerta. Y es que la última sesión incluyó dos maridajes. El primero, por la mañana, fue con vermús; mientras que el segundo, con vinos de la tierra. Una forma de disfrutar los libros novedosa, en la que se dieron la mano todo tipo de géneros, desde las novedades hasta los grandes clásicos, pasando por el relato oral, tan propio de las tabernas en la tradición gallega.

Las comunicadoras Marta Robles y María Solar fueron las encargadas de poner el broche de oro a las ‘Conversas ao Solpor’, pero no sin antes pasar por la zona de firmas, para atender a un público que fue fiel a ‘Cidade de Libro’ durante los seis días.

Además, la jornada de ayer contó también con actividades para la infancia, que fueron otros de los protagonistas del evento, que también contó con firmas y presentaciones de libros orientados a esta edad, así como a los jóvenes y adolescentes.

Todo tipo de géneros

Misterio, poesía, los diarios de viajes, la fantasía o los libros musicales fueron algunos de los géneros que, durante estos días, se dieron cita en el Miguel Hernández. Ayer fue el turno de la novela contemporánea y las Conversas ao Solpor contaron con el que fue, durante años, uno de los rostros más televisivos, el de Marta Robles. Como escritora, lleva más de veinte libros publicados e incluso dio el salto al audiovisual con ‘La chica a la que no supiste amar’, junto a Tamara González. En cuanto a María Solar, es una de las autoras más leídas de Galicia y realiza también un importante papel como divulgadora.