Un caballo se pasa todo el día al sol y sin agua, a más de treinta grados, en Vilagarcía

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía localizó ayer a un caballo en una finca al cual su propietario había dejado todo el día al sol y sin posibilidad de llegar a un sitio con sombra, pese a que ayer en la localidad se registraron temperaturas superiores a los 30 grados y en varios puntos de la comunidad autónoma había alerta por calor.

Además, el equino no tenía agua. Los agentes realizaron las gestiones oportunas para localizar al dueño mediante el microchip. Ahora, procederán a denunciarlo administrativamente por la Ley de Bienestar Animal y también exploran la posibilidad de una investigación penal.