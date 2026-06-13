Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Raúl Santamaría es elegido presidente de Novas Xeracións del PP con el 98% de los votos

El joven vilagarciano aseguró durante el X Congreso que el PP es el partido "dos mozos"

Olalla Bouza
13/06/2026 18:42
Raúl Santamaría con Paula Prado
Raúl Santamaría con Paula Prado
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El vilagarciano Raúl Santamaría, diputado y concejal del Partido Popular, acaba de dar un paso más en su carrera política al resultar elegido como presidente de las Nuevas Generaciones en la provincia, en el X Congreso, que se celebró el viernes por la noche y en el que no se presentó ninguna otra candidatura al puesto.

Santamaría logró el 98 por ciento de los votos y destacó que “os mozos xa somos presente, que é algo que o PP demostra todos os días”, además de invitar a los asistentes a “manter esta visión para construír o futuro”.

El Congreso contó con un gran respaldo institucional, ya que también participaron la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; el presidente de la formación en Pontevedra, Luis López; la dirigente de NNXX en toda Galicia, Nicole Grueira y el conselleiro de Cultura, José López Campos. Santamaría logró el triple de avales necesarios para su candidatura.

“Somos a primeira opción do electorado menor de 30 anos. nas eleccións autonómicas votáronnos catro de cada dez mozos galegos”, dijo Prado en la clausura del Congreso de NNXX. Además, destacó sobre Santamaría que “defende os intereses dos galegos e galegas con tranquilidade e sentidiño, fronte aos que só queren ruído e conflictividade”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620