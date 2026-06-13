Raúl Santamaría es elegido presidente de Novas Xeracións del PP con el 98% de los votos

Raúl Santamaría con Paula Prado Cedida

El vilagarciano Raúl Santamaría, diputado y concejal del Partido Popular, acaba de dar un paso más en su carrera política al resultar elegido como presidente de las Nuevas Generaciones en la provincia, en el X Congreso, que se celebró el viernes por la noche y en el que no se presentó ninguna otra candidatura al puesto.

Santamaría logró el 98 por ciento de los votos y destacó que “os mozos xa somos presente, que é algo que o PP demostra todos os días”, además de invitar a los asistentes a “manter esta visión para construír o futuro”.

El Congreso contó con un gran respaldo institucional, ya que también participaron la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; el presidente de la formación en Pontevedra, Luis López; la dirigente de NNXX en toda Galicia, Nicole Grueira y el conselleiro de Cultura, José López Campos. Santamaría logró el triple de avales necesarios para su candidatura.

“Somos a primeira opción do electorado menor de 30 anos. nas eleccións autonómicas votáronnos catro de cada dez mozos galegos”, dijo Prado en la clausura del Congreso de NNXX. Además, destacó sobre Santamaría que “defende os intereses dos galegos e galegas con tranquilidade e sentidiño, fronte aos que só queren ruído e conflictividade”.