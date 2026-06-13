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Vilagarcía

Otro detenido por violencia machista en Vilagarcía: intenta atropellar a su pareja con un patinete delante de sus hijos

Los hechos ocurrieron en el aparcamiento de O Ramal

Olalla Bouza
13/06/2026 14:50
Imagen de archivo de los juzgados de Vilagarcía
Imagen de archivo de los juzgados de Vilagarcía
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Un joven fue detenido en la noche del viernes por la presunta comisión de un delito de violencia machista.

El hombre, de 27 años de edad, presuntamente le arrebató el móvil a su pareja y trató de atropellarla con un patinete. Los hechos ocurrieron delante de los hijos menores de ambos y en plena vía pública.

La Policía Nacional y la Policía Local intervinieron en la detención, que se produjo en el aparcamiento de O Ramal, a las 22:30 horas, a escasos minutos de otro arresto por el mismo delito, que se produjo a pocos metros, en el Paseo Marítimo.

En el caso de estar siendo víctima de violencia machista, puedes recurrir al teléfono gratuito 016, que no deja rastro en la factura del teléfono aunque es necesario borrarlo, manualmente, del registro de llamadas.

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