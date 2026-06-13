Más de nueve mil firmas apoyan una residencia y centro de día públicos en Vilagarcía para personas con discapacidad

Reunión con el alcalde Concello

La ANPA del Centro de Educación Especial de Vilagarcía recogió casi nueve mil firmas (8.839) que apoyan la puesta en marcha de una residencia y un centro de día públicos para las personas con discapacidad. La necesidad llega a la hora de acabar la etapa escolar, por lo que piden que la atención socioeducativa continúe más allá de los 21 años.

Las familias se reunieron con el alcalde, Alberto Varela, para informarle del “éxito da campaña”. El regidor les aseguró que desde el Concello harán las gestiones necesarias para que las personas con discapacidad cuenten con los servicios públicos que necesitan.

“Unha sociedade como a nosa, e en pleno século XXI, non pode deixar desatendidos aos colectivos máis desfavorecidos. E as administracións competentes teñen que dar a debida resposta”, apuntó el regidor, que se comprometió a trasladar la demanda de la ANPA ante los representantes de la Mancomunidade.

De hecho, este será el siguiente organismo a cuya puerta llamarán las familias, ya que el problema de las personas con discapacidad que acaban la etapa escolar y se quedan sin alternativas afecta a hogares de toda la comarca de O Salnés. “Non hai prazas públicas suficientes na zona e moitos rapaces e rapazas teñen que quedar na casa porque as familias carecen de recursos para optar a outras opcións e isto suponlles un enorme retroceso na súa evolución”, explica Conchi Ventoso, presidenta de la asociación de familias.