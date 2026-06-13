La juventud toma 'Vilagarcía, Cidade de Libro' para desmontar mitos en una divertida sesión

Un momento de las Conversas Mónica Ferreirós

El público lector más joven fue el protagonista de la penúltima sesión de ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’, que estuvo cargada de momentos divertidos. La presentación del libro de Alina Not, que se convirtió en un fenómeno editorial tras la bilogía ‘Suelo Sagrado’. De este éxito dieron buena cuenta las inmensas colas de adolescentes que llenaron el Miguel Hernández a las seis de la tarde, pese a unas temperaturas totalmente playeras.

Los jóvenes se armaron de libros para que se los firmara la autora y desmontaron cualquier mito sobre la falta de lectura, que por otra parte no se sustenta en ninguna estadística.

Alina Not fue entrevistada por Fátima Frieiro, que también condujo las ‘Conversas ao Solpor’, en las que participaron las Hermanas Greemwood y María Reimóndez. Además, el vilagarciano Yago Gómez Duro presentó ‘Cuando dejó de llover’.

El "menú" para hoy

Vilagarcía cierra hoy la exitosa semana dedicada a la literatura y lo hará con dos conocidas comunicadoras, Marta Robles y María Solar y una jornada dedicada a la novela contemporánea.

Las actividades comenzarán de mañana, a las 11 horas, con la apertura de las casetas y zona expositiva. A las 12 del mediodía, el Recuncho dos Contos acogerá ‘Sabores de conto, contos de sabores’, destinada a la infancia a partir de cuatro años. Al mismo tiempo, tendrá lugar una novedosa actividade, un vermú literario que combinará catas y novedades editoriales junto a grandes clásicos, además de relatos orales. Por la tarde, a las 19:30 horas, habrá una nueva experiencia sensorial en la que los vinos serán los protagonistas y antes, a las 18, el espectáculo infantil de Félix Rodríguez y Fran Rei. La firma de ejemplares contará con la participación de Marta Robles y María Solar, que a continuación harán una disertación sobre el estado de la narrativa actual.