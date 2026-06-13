El IES O Carril estrena rótulo con un homenaje a su creadora, Mar Barral

Inauguración de la placa de Mar Barral Cedida

El IES O Carril estrenó nuevo rótulo con su nombre, que cambiaron hace unos años, con un diseño de la artesana Mar Barral, que falleció recientemente y a la que la comunidad educativa rindió un emotivo homenaje póstumo.

Al acto asistió alumnado, profesorado y familiares de Barral, que era carrilexa y que dedicó su vida al arte, pero también a la enseñanza.

La directora, Rosa Gómez, le dedicó un emotivo agradecimiento “pola xenerosidade que sempre demostrou Mar coa nosa comunidade educativa”. Alicia Barral, hermana de la ceramista, fue la encargada de agradecer el acto en nombre de toda la familia.

Además, dos exalumnas del centro, Alma Hermo y Alexanda Fraga, que había participado pocas horas antes en la clausura de la Semana da Música do IES O Carril, quisieron formar parte del homenaje a Mar y dedicarle un momento musical, que fue muy aplaudido.

El nombre IES O Carril recupera la vinculación del centro con el entorno en el que está instalado y también la denominación original de la parroquia. Mar Barral fue una artesana también muy vinculada al paisaje arousano, muy presente en las joyas y elaboraciones que creó desde su taller.