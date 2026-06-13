Dos detenidos por hurtos en establecimientos de la Praza de Galicia

Los hechos ocurrieron en el entorno de la Praza de Galicia Gonzalo Salgado

La Policía interceptó a dos personas implicadas en varios hurtos, que tuvieron lugar durante esta mañana de sábado en establecimientos de la Praza de Galicia y su entorno.

Los agentes recuperaron lo hurtado, que fue devuelto a sus respectivos negocios. En la intervención participaron la Policía Local y la Policía Nacional. Ahora instruyen diligencias a la espera de las denuncias de las personas afectadas.