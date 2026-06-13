Dos accidentes con patinete con apenas unos minutos de diferencia en Vilagarcía

Imagen de archivo de un hombre circulando en patinete GonzaloSalgado

Vilagarcía registró durante la tarde del viernes dos accidentes con patinetes implicados. La Policía Local advierte del incremento de los siniestros en los que están implicados los vehículos de movilidad personal.

Además, se registró otro siniestro, en la rotonda de Pablo Picasso, entre dos coches. En el saldo de los tres accidentes, hubo dos personas heridas, pero de carácter leve, que fueron trasladadas al Hospital do Salnés.