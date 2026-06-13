Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Dos accidentes con patinete con apenas unos minutos de diferencia en Vilagarcía

La Policía Local advierte del incremento de los siniestros en los que están implicados los vehículos de movilidad personal

Olalla Bouza
13/06/2026 09:52
Imagen de archivo de un hombre circulando en patinete
Imagen de archivo de un hombre circulando en patinete
GonzaloSalgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Vilagarcía registró durante la tarde del viernes dos accidentes con patinetes implicados. La Policía Local advierte del incremento de los siniestros en los que están implicados los vehículos de movilidad personal.

Además, se registró otro siniestro, en la rotonda de Pablo Picasso, entre dos coches. En el saldo de los tres accidentes, hubo dos personas heridas, pero de carácter leve, que fueron trasladadas al Hospital do Salnés.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620